Brand in Lokal in Kreuzberg: Feuerwehr rettet Mieter aus Wohnungen

Berlin - In Berlin-Kreuzberg ist am späten Freitagabend ein Feuer in einem Lokal ausgebrochen.

Die Feuerwehr war mit 57 Einsatzkräften vor Ort. © Feuerwehr Berlin

Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte es gegen 23.39 Uhr in dem im Erdgeschoss eines fünfgeschossigen Wohnhauses am Lausitzer Platz gelegenen und zu diesem Zeitpunkt geschlossenen Lokal.

Die Anwohner der darüber liegenden Wohnungen hatten den aufsteigenden Rauch bereits bemerkt und an Fenstern und auf Balkonen auf sich aufmerksam gemacht.

Da zunächst von eingeschlossenen Personen ausgegangen wurde, erhöhte die Leitstelle schon vor dem Eintreffen der ersten Kräfte die Alarmstufe. Während die Feuerwehr den Brand im Lokal bekämpfte, wurden die vom Rauch betroffenen Bewohner aus dem Gebäude geführt.

Sechs Menschen konnten sich bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbst in Sicherheit bringen. In einem benachbarten Geschäft wurden zudem zehn Personen vorübergehend betreut. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer war schnell unter Kontrolle, größere Gebäudeschäden konnten verhindert werden. Zur Entrauchung des Treppenhauses und mehrerer Wohnungen kamen Überdrucklüfter zum Einsatz.