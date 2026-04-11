Brand in Lokal in Kreuzberg: Feuerwehr rettet Mieter aus Wohnungen
Berlin - In Berlin-Kreuzberg ist am späten Freitagabend ein Feuer in einem Lokal ausgebrochen.
Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte es gegen 23.39 Uhr in dem im Erdgeschoss eines fünfgeschossigen Wohnhauses am Lausitzer Platz gelegenen und zu diesem Zeitpunkt geschlossenen Lokal.
Die Anwohner der darüber liegenden Wohnungen hatten den aufsteigenden Rauch bereits bemerkt und an Fenstern und auf Balkonen auf sich aufmerksam gemacht.
Da zunächst von eingeschlossenen Personen ausgegangen wurde, erhöhte die Leitstelle schon vor dem Eintreffen der ersten Kräfte die Alarmstufe. Während die Feuerwehr den Brand im Lokal bekämpfte, wurden die vom Rauch betroffenen Bewohner aus dem Gebäude geführt.
Sechs Menschen konnten sich bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbst in Sicherheit bringen. In einem benachbarten Geschäft wurden zudem zehn Personen vorübergehend betreut. Verletzt wurde niemand.
Das Feuer war schnell unter Kontrolle, größere Gebäudeschäden konnten verhindert werden. Zur Entrauchung des Treppenhauses und mehrerer Wohnungen kamen Überdrucklüfter zum Einsatz.
Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet. Insgesamt waren 57 Feuerwehrleute vor Ort. Bis auf die Brandwohnung und das betroffene Lokal konnten alle weiteren Wohnungen nach Abschluss der Arbeiten wieder genutzt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.
Titelfoto: Feuerwehr Berlin