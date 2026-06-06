Industriegebäude in Adlershof steht in Flammen: 60 Feuerwehrleute im Einsatz

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Feuerwehreinsatz in Berlin-Adlershof: Dort brennt am Samstagnachmittag ein leerstehendes Industriegebäude.

Von Christoph Carsten

Berlin - Feuerwehreinsatz in Berlin-Adlershof: Dort brennt seit Samstagnachmittag ein leerstehendes Industriegebäude.

Die Berliner Feuerwehr ist mit 60 Kräften im Einsatz.
Die Berliner Feuerwehr ist mit 60 Kräften im Einsatz.  © Berliner Feuerwehr

Nach Angaben der Feuerwehr brach das Feuer im zweiten Obergeschoss des Gebäudes am Glienicker Weg aus.

Die ersten Einsatzkräfte bestätigten die Lage und begannen sofort mit der Brandbekämpfung.

Wegen der schlechten Wasserversorgung vor Ort mussten weitere Kräfte nachalarmiert werden.

Insgesamt sind 60 Einsatzkräfte im Einsatz. Weitere Angaben zur Brandursache oder möglichen Verletzten lagen zunächst nicht vor.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr

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