Brand in Mehrfamilienhaus in Moabit: Zwei Verletzte

Berlin - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Berlin-Moabit sind zwei Menschen leicht verletzt worden.

48 Feuerwehrleute rückten aus. © Berliner Feuerwehr

Nach Angaben der Feuerwehr brach das Feuer in der Nacht zum Samstag gegen 0.55 Uhr in der Dortmunder Straße aus und griff auf mehrere Balkone über verschiedene Etagen hinweg über.

Die Einsatzkräfte leiteten umgehend Löschmaßnahmen ein und suchten nach den Bewohnern. Insgesamt arbeiteten 13 Feuerwehrleute unter Atemschutz.

Eine Person wurde von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Zwei weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen.

Der Rettungsdienst betreut sie. Während des Einsatzes stellte ein Bus der Berliner Verkehrsbetriebe eine vorübergehende Unterkunft für Betroffene bereit.