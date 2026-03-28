Brand in Mehrfamilienhaus in Moabit: Zwei Verletzte
Berlin - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Berlin-Moabit sind zwei Menschen leicht verletzt worden.
Nach Angaben der Feuerwehr brach das Feuer in der Nacht zum Samstag gegen 0.55 Uhr in der Dortmunder Straße aus und griff auf mehrere Balkone über verschiedene Etagen hinweg über.
Die Einsatzkräfte leiteten umgehend Löschmaßnahmen ein und suchten nach den Bewohnern. Insgesamt arbeiteten 13 Feuerwehrleute unter Atemschutz.
Eine Person wurde von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Zwei weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen.
Der Rettungsdienst betreut sie. Während des Einsatzes stellte ein Bus der Berliner Verkehrsbetriebe eine vorübergehende Unterkunft für Betroffene bereit.
Die Feuerwehr kontrollierte mehrere Wohnungen. Anschließend übergab sie die Einsatzstelle an die Polizei. Insgesamt waren 48 Einsatzkräfte vor Ort.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr