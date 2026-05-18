Feuer auf Gelände von Techno-Club

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In der Nacht zu Montag brannte es im Innenhof eines Techno-Clubs in Berlin-Lichtenberg. Eine Holzkonstruktion im Außenbereich fing Feuer.

Von Matthias Kuhnert

Berlin - Brand-Alarm beim Raven. In der Nacht zu Montag brannte es im Innenhof eines Techno-Clubs in Berlin-Lichtenberg. Eine Holzkonstruktion im Außenbereich fing Feuer und griff auf die angrenzende Holzfassade über, berichtet die Feuerwehr.

30 Einsatzkräfte und acht Fahrzeuge waren im Einsatz.
30 Einsatzkräfte und acht Fahrzeuge waren im Einsatz.  © Berliner Feuerwehr

Drei aufmerksame Personen bemerkten den Brand rechtzeitig, griffen sofort zum Feuerlöscher und setzten parallel den Notruf ab.

Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung ein - von gleich mehreren Seiten. Um aber an versteckte Glutnester zu gelangen, musste die Motorkettensäge ran: Damit wurden Teile der Holzfassade geöffnet.

Auch angrenzende Gebäudeteile wurden kontrolliert, dann folgte die Entwarnung. Verletzt wurde niemand.

Berlin: Flammen-Inferno im elften Stock: Ein Bewohner schwer verletzt
Berlin Feuerwehreinsatz Flammen-Inferno im elften Stock: Ein Bewohner schwer verletzt

Mit insgesamt 30 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen war die Feuerwehr rund zwei Stunden lang vor Ort.

Nach Abschluss aller Maßnahmen übergaben die Einsatzkräfte die Brandstelle an die Polizei. Jetzt wird ermittelt, wie das Feuer überhaupt entstehen konnte.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr

Mehr zum Thema Berlin Feuerwehreinsatz: