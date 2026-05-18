Weit sichtbare Rauchsäule am Pankower Himmel: Feuerwehr im Einsatz

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Dunkler Rauch steigt auf: Auf einem Industriegelände im Berlin-Heinersdorf (Bezirk Pankow) ist am Montagnachmittag eine großes Feuer ausgebrochen.

Von Denis Zielke

Berlin - Dunkler Rauch steigt meterweit auf: Auf einem Industriegelände im Berlin-Heinersdorf ist am Montagnachmittag eine großes Feuer ausgebrochen.

Die Brandbekämpfung ist eingeleitet, es kommt zu einer sichtbaren Rauchentwicklung
Die Brandbekämpfung ist eingeleitet, es kommt zu einer sichtbaren Rauchentwicklung  © Thomas Peise

Demnach brenne es in der Blankenfelder Straße in Pankow, teilte ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage mit.

Eine dunkle Rauchsäule war über größere Entfernungen sichtbar. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort und leiteten sofort Löscharbeiten ein.

Die schwarze Rauchsäule über dem Gebäude ist kilometerweit zu sehen.
Die schwarze Rauchsäule über dem Gebäude ist kilometerweit zu sehen.  © Thomas Peise

Was genau in Brand geraten ist und wie groß das Ausmaß des Feuers ist, war zunächst unklar. Angaben zu möglichen Verletzten lagen zunächst nicht vor. Die Feuerwehr ist mit mehreren Kräften im Einsatz.

Titelfoto: Thomas Peise

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