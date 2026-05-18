Weit sichtbare Rauchsäule am Pankower Himmel: Feuerwehr im Einsatz

Berlin - Dunkler Rauch steigt meterweit auf: Auf einem Industriegelände im Berlin-Heinersdorf ist am Montagnachmittag eine großes Feuer ausgebrochen.

Die Brandbekämpfung ist eingeleitet, es kommt zu einer sichtbaren Rauchentwicklung © Thomas Peise

Demnach brenne es in der Blankenfelder Straße in Pankow, teilte ein Sprecher der Feuerwehr auf Anfrage mit.

Eine dunkle Rauchsäule war über größere Entfernungen sichtbar. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort und leiteten sofort Löscharbeiten ein.