Carport-Brand greift in Mahlsdorf auf Wohnhaus über

Berlin - Bei einem Brand in Berlin-Mahlsdorf sind am frühen Montagmorgen ein Carport, ein Auto und Teile eines Einfamilienhauses beschädigt worden.

38 Feuerwehrleute rückten an. © Berliner Feuerwehr

Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr mitteilte.

Demnach war das Feuer um 5.30 Uhr in der Freiburger Straße ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen ein Carport, ein darunter abgestelltes Auto und eine angrenzende Hecke in Flammen.

Das Feuer griff anschließend auf die Dachkonstruktion eines benachbarten Einfamilienhauses über.

Die Feuerweh brachte den Brand den Angaben zufolge unter Kontrolle.

Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich wegen der betroffenen Dachkonstruktion aufwendig und dauerten längere Zeit an.