Brand in Müllanlage: Forum Steglitz geräumt

Am Freitagmorgen hat es einen Feueralarm im Forum Steglitz gegeben. Das Einkaufszentrum musste für etwa zwei Stunden evakuiert werden.

Von Marion van der Kraats

Berlin - Die Feuerwehr hat am Freitag ein Einkaufszentrum in Berlin-Steglitz wegen eines Brandalarms evakuiert.

Die Feuerwehr musste am Freitagmorgen zum Forum Steglitz ausrücken.  © Ralf Schneider/dpa

Eine Brandmeldeanlage sei gegen 8.35 Uhr angesprungen, erklärte ein Feuerwehrsprecher.

Auslöser dafür war nach seinen Angaben ein Feuer in einer Müllpressanlage eines Supermarktes im Forum Steglitz.

Der Bereich war schwer zugänglich, wie der Sprecher erklärte.

Wegen umfangreicher Kontrollen im Umfeld und der Belüftung des Gebäudes in der Schloßstraße sei dieses für längere Zeit gesperrt worden. Gegen 11 Uhr konnten die Menschen das Einkaufszentrum wieder betreten.

