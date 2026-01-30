Brand in Müllanlage: Forum Steglitz geräumt

Berlin - Die Feuerwehr hat am Freitag ein Einkaufszentrum in Berlin-Steglitz wegen eines Brandalarms evakuiert.

Die Feuerwehr musste am Freitagmorgen zum Forum Steglitz ausrücken. © Ralf Schneider/dpa

Eine Brandmeldeanlage sei gegen 8.35 Uhr angesprungen, erklärte ein Feuerwehrsprecher.

Auslöser dafür war nach seinen Angaben ein Feuer in einer Müllpressanlage eines Supermarktes im Forum Steglitz.

Der Bereich war schwer zugänglich, wie der Sprecher erklärte.