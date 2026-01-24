Kellerbrand in Prenzlauer Berg: Feuerwehr rettet mehrere Menschen

Am Samstagmorgen ist die Feuerwehr zu einem Kellerbrand in Berlin-Pankow gerufen worden.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Am Samstagmorgen ist die Feuerwehr zu einem Brand in Berlin-Pankow gerufen worden.

Zur Rettung der Mieter hat die Feuerwehr auch eine Drehleiter zum Einsatz gebracht.
Zur Rettung der Mieter hat die Feuerwehr auch eine Drehleiter zum Einsatz gebracht.  © Fabian Sommer/dpa

Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte wurde dabei niemand verletzt. Mehrere Menschen mussten über eine Drehleiter und mit Brandfluchthauben durch das verrauchte Treppenhaus gerettet werden. Eine genaue Anzahl nannte die Behörde nicht.

Demnach war gegen 7.05 Uhr ein Feuer im Keller eines sechsstöckigen Wohnhauses in der Stargarder Straße im Ortsteil Prenzlauer Berg ausgebrochen.

Beim Eintreffen der ersten Brandbekämpfer sei bereits eine starke Rauchentwicklung erkennbar gewesen, was umgehend die Rettungsmaßnahmen erforderlich machte.

Berlin: Lagerhof in Berlin-Wittenau brennt: Feuerwehr im Kampf gegen Glutnester
Berlin Feuerwehreinsatz Lagerhof in Berlin-Wittenau brennt: Feuerwehr im Kampf gegen Glutnester

Der Brand konnte demzufolge rasch gelöscht werden. Im Anschluss wurden Kontroll- und Belüftungsmaßnahmen durchgeführt. Während des Einsatzes wurden insgesamt 33 Bewohner in einem Kältebus untergebracht und betreut.

Die Feuerwehr war mit 59 Kräften vor Ort. Zur Ursache des Kellerbrands lagen zunächst keine Informationen vor. Ein Brandkommissariat der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Fabian Sommer/dpa

Mehr zum Thema Berlin Feuerwehreinsatz: