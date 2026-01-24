Kellerbrand in Prenzlauer Berg: Feuerwehr rettet mehrere Menschen

Berlin - Am Samstagmorgen ist die Feuerwehr zu einem Brand in Berlin-Pankow gerufen worden.

Zur Rettung der Mieter hat die Feuerwehr auch eine Drehleiter zum Einsatz gebracht. © Fabian Sommer/dpa

Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte wurde dabei niemand verletzt. Mehrere Menschen mussten über eine Drehleiter und mit Brandfluchthauben durch das verrauchte Treppenhaus gerettet werden. Eine genaue Anzahl nannte die Behörde nicht.

Demnach war gegen 7.05 Uhr ein Feuer im Keller eines sechsstöckigen Wohnhauses in der Stargarder Straße im Ortsteil Prenzlauer Berg ausgebrochen.

Beim Eintreffen der ersten Brandbekämpfer sei bereits eine starke Rauchentwicklung erkennbar gewesen, was umgehend die Rettungsmaßnahmen erforderlich machte.

Der Brand konnte demzufolge rasch gelöscht werden. Im Anschluss wurden Kontroll- und Belüftungsmaßnahmen durchgeführt. Während des Einsatzes wurden insgesamt 33 Bewohner in einem Kältebus untergebracht und betreut.