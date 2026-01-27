Brand in Reinickendorf: Frau schwer verletzt, Dach stürzt ein

Berlin - Bei einem Brand in Berlin-Reinickendorf ist am Montagnachmittag eine Frau schwer verletzt worden.

Schon aus der Ferne ist eine große Rauchsäule zu sehen gewesen. © Berliner Feuerwehr

Nach Angaben der Feuerwehr konnte sich die ältere Bewohnerin, die allein dort gelebt haben soll, aus eigener Kraft aus dem brennenden Einfamilienhaus in der Dianastraße retten.

Demnach wurde sie zunächst vor Ort von Notärzten versorgt und anschließend mit einer Rauchgasvergiftung und Brandverletzungen in eine Spezialklinik transportiert. Zum genauen Alter machte die Behörde keine Angaben.

Gegen 14.08 Uhr sollen bei der Leitstelle mehrere Notrufe eingegangen sein, sodass umgehend ein größeres Kräfteaufgebot zur Einsatzstelle in den Ortsteil Waidmannslust ausrückte.

Beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte habe das rund 100 Quadratmeter große Haus bereits lichterloh gebrannt. Zudem sei das Dach nach kurzer Zeit eingestürzt, sodass die Flammen nur von außen gelöscht werden konnten. Gegen 15.16 Uhr war das Feuer unter Kontrolle, hieß es.