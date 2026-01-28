Brennendes Spielzeughaus löst Wohnungsbrand in Lichtenberg aus

Berlin - Auf dem Gartengrundstück einer Reihenhauskolonie in der Rüdiger Straße geriet wohl ein Spielzeughaus in Brand. Die Flammen griffen schnell auf die Fassade des angrenzenden dreigeschossigen Reihenhauses über und führten zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand.

Trotz der schwierigen Lage konnte die Feuerwehr das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. © Berliner Feuerwehr

Die Feuerwehr rückte mit insgesamt 27 Einsatzkräften an und kämpfte sowohl von innen als auch von außen gegen die Flammen. Glück im Unglück: Im Gebäude befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen, Verletzte gab es nicht.

Eine Herausforderung für die Einsatzkräfte war die Löschwasserversorgung, die wegen der Grundstückslage erst über eine längere Strecke aufgebaut werden konnte.

Nach dem Brand wurden zudem Teile der Fassadendämmung entfernt, um versteckte Glutnester auszuschließen und eine vollständige Sicherheit zu gewährleisten.

Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen zur Brandbekämpfung und Rettung vor Ort.