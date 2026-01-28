Brennendes Spielzeughaus löst Wohnungsbrand in Lichtenberg aus

In Lichtenberg geriet ein Spielzeughaus in Brand und löste einen ausgedehnten Wohnungsbrand in einem angrenzenden Reihenhaus aus.

Von Marlen Rothenburg

Berlin - Auf dem Gartengrundstück einer Reihenhauskolonie in der Rüdiger Straße geriet wohl ein Spielzeughaus in Brand. Die Flammen griffen schnell auf die Fassade des angrenzenden dreigeschossigen Reihenhauses über und führten zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand.

Trotz der schwierigen Lage konnte die Feuerwehr das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.
Trotz der schwierigen Lage konnte die Feuerwehr das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.  © Berliner Feuerwehr

Die Feuerwehr rückte mit insgesamt 27 Einsatzkräften an und kämpfte sowohl von innen als auch von außen gegen die Flammen. Glück im Unglück: Im Gebäude befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen, Verletzte gab es nicht.

Eine Herausforderung für die Einsatzkräfte war die Löschwasserversorgung, die wegen der Grundstückslage erst über eine längere Strecke aufgebaut werden konnte.

Nach dem Brand wurden zudem Teile der Fassadendämmung entfernt, um versteckte Glutnester auszuschließen und eine vollständige Sicherheit zu gewährleisten.

Berlin: Brand in Reinickendorf: Frau schwer verletzt, Dach stürzt ein
Berlin Feuerwehreinsatz Brand in Reinickendorf: Frau schwer verletzt, Dach stürzt ein

Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen zur Brandbekämpfung und Rettung vor Ort.

Die genaue Brandursache wird derzeit noch ermittelt, Hinweise deuten jedoch darauf hin, dass das Feuer im Spielzeughaus seinen Ursprung hatte.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr

Mehr zum Thema Berlin Feuerwehreinsatz: