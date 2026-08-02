Brand in Neuköllner Autohaus: Feuerwehr muss zweimal am selben Tag ausrücken

Berlin - In Neukölln musste die Berliner Feuerwehr am Samstag gleich zweimal zum selben Ort ausrücken.

Aus noch ungeklärten Gründen brannte es am Samstag zweimal im selben Gebäude in Berlin-Neukölln. © Berliner Feuerwehr

Zunächst brannte es laut Feuerwehr gegen 18.39 Uhr in dem ehemaligen Autohaus an der Grenzallee. Schon auf der Anfahrt war demnach dichter Rauch zu sehen.

Im Gebäude standen rund 10 Quadratmeter Unrat und Teile einer Zwischendecke in Flammen. Die Feuerwehr ging mit Atemschutz vor und brachte das Feuer schnell unter Kontrolle.

So konnte eine Ausbreitung des Brandes auf umliegende Gebäude verhindert werden. Die Löscharbeiten waren für die Einsatzkräfte nicht leicht, da sie dafür einen Teil des Daches öffnen mussten.

Mit einer Wärmebildkamera suchten die Einsatzkräfte anschließend nach verbliebenen Glutnestern. Noch bevor eine Nachkontrolle stattfinden konnte, wurde die Feuerwehr um 21.56 Uhr erneut alarmiert.

Diesmal vermuteten die Einsatzkräfte zunächst noch Personen im Gebäude und rückten deshalb mit mehr Kräften an. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass lediglich eine Matratze gebrannt hatte. Auch dieses Feuer war schnell gelöscht.