Küchenbrand in Siemensstadt: Feuerwehr rettet schwer verletzten Bewohner

Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus in Berlin-Siemensstadt ist ein Mensch schwer verletzt worden.

32 Feuerwehrleute waren im Einsatz. © Berliner Feuerwehr

Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge am Samstagmorgen um 8.47 Uhr in den Popitzweg alarmiert.

Demnach brannten in einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Hochhauses am Popitzweg Einrichtungsgegenstände in der Küche.

Die Einsatzkräfte retteten eine Person aus der Brandwohnung.

Der Rettungsdienst versorgte sie zunächst vor Ort. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Bewohner konnten sich alleine in Sicherheit bringen.

Die Feuerwehr bekämpfte erfolgreich die Flammen. Eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Teile der Wohnung oder des Gebäudes konnten die Einsatzkräfte verhindern.