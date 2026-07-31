Mensch in der Dahme verschwunden: Feuerwehr sucht vergeblich
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Von Lea Marie Kläsener
Berlin - Die Berliner Feuerwehr hat in Treptow-Köpenick im Fluss Dahme nach einem Menschen gesucht.
Die Feuerwehr wurde am Donnerstagnachmittag wegen einer Person im Wasser alarmiert, wie ein Sprecher mitteilte.
Die Feuerwehr startete eine Suche im Fluss mit Booten, mehreren Tauchern und einem Hubschrauber, wie es hieß.
Am Abend wurde der Einsatz den Angaben nach erfolglos abgebrochen. Die Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr fanden jedoch keine Person.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa