Mensch in der Dahme verschwunden: Feuerwehr sucht vergeblich

Berlin - Die Berliner Feuerwehr hat in Treptow-Köpenick im Fluss Dahme nach einem Menschen gesucht.

Auch Hubschrauber kamen bei der Suche zum Einsatz. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Die Feuerwehr wurde am Donnerstagnachmittag wegen einer Person im Wasser alarmiert, wie ein Sprecher mitteilte.

Die Feuerwehr startete eine Suche im Fluss mit Booten, mehreren Tauchern und einem Hubschrauber, wie es hieß.