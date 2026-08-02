Feuer wütet in Spandauer Kleingartenanlage: Laube komplett zerstört

Berlin - Die Berliner Feuerwehr rückte am Samstagnachmittag zu einem Großeinsatz nach Spandau aus: Im Brunsbütteler Damm ist eine Gartenlaube vollständig ausgebrannt.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Laube bereits in Vollbrand. © Berliner Feuerwehr

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand die Laube bereits lichterloh in Flammen.

Mit drei Trupps unter Atemschutz gingen die Feuerwehrleute sofort gegen das Feuer vor. Dank des schnellen Einsatzes konnte verhindert werden, dass die Flammen auf benachbarte Lauben übergriffen.

Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand.

Wegen der Bauweise der Laube mussten die Einsatzkräfte sorgfältig nach versteckten Glutnestern suchen.