Feuer-Alarm in altem Schwimmbad: Obdachlosen-Unterschlupf brennt
Berlin - In einem leerstehenden Schwimmbad in der Holzmarktstraße in Berlin-Friedrichshain ist ein Feuer ausgebrochen.
Eine Person sei durch Rauchgase leicht verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit.
Der Notruf ging am Samstagmittag gegen 12.59 Uhr. Den Angaben zufolge brannte Gerümpel in dem Gebäude, das Obdachlosen als Unterschlupf dient.
Daher suchte die Feuerwehr die Halle gründlich nach Menschen ab. Insgesamt waren 60 Kräfte im Einsatz.
Die Polizei ermittelt zur genauen Brandursache.
Ab März/April wird das marode Bad am Spreeufer aus dem Jahr 1976 abgerissen. Bis 2030 soll auf dem Gelände dann eine neue, moderne Schwimmhalle fertiggestellt werden.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr