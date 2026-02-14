Feuer-Alarm in altem Schwimmbad: Obdachlosen-Unterschlupf brennt

Berlin - In einem leerstehenden Schwimmbad in der Holzmarktstraße in Berlin-Friedrichshain ist ein Feuer ausgebrochen.

60 Feuerwehrleute rückten an. © Berliner Feuerwehr

Eine Person sei durch Rauchgase leicht verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit.

Der Notruf ging am Samstagmittag gegen 12.59 Uhr. Den Angaben zufolge brannte Gerümpel in dem Gebäude, das Obdachlosen als Unterschlupf dient.

Daher suchte die Feuerwehr die Halle gründlich nach Menschen ab. Insgesamt waren 60 Kräfte im Einsatz.

Die Polizei ermittelt zur genauen Brandursache.