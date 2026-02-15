Feuer-Drama in Friedrichsfelde: Nach Baby nun auch Mutter und weiteres Kind tot

Nach dem Hochhausbrand im Berliner Osten sind zwei weitere Menschen gestorben. Dabei handelt es sich um eine 26-jährige Frau, deren Säugling bereits infolge des Feuers gestorben war, und deren zweites Kind (5), wie die Polizei mitteilte.

Berlin - Tragödie in Berlin-Friedrichsfelde : Bei einem Hochhaus-Brand ist am Mittwochabend ein neun Monate alter Säugling ums Leben gekommen.

Das verheerende Feuer brach in der dritten Etage des 20-geschossigen Hochhauses aus. © Annette Riedl/dpa

Wie die Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer gegen 19.56 Uhr in einer Wohnung im dritten Obergeschoss des Gebäudes an der Dolgenseestraße aus. Es kam zu einer massiven Rauchentwicklung im gesamten Haus.

Ein Portier hörte laut Polizei kurz darauf einen ausgelösten Brandmelder und verständigte die Feuerwehr. Einsatzkräfte fanden eine 26-jährige Anwohnerin und ihre beiden Kinder (9 Monate und fünf Jahre) bewusstlos im Hausflur.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche verstarb der Säugling. Seine Mutter und sein Bruder befinden sich den Angaben nach weiter in einem kritischen Zustand.

Einsatzkräfte retteten rund 70 Personen und brachten sie in Sicherheit. Insgesamt landeten nach Angaben der Feuerwehr acht Personen in der Klinik.

Darunter befand sich auch der 75-jährige Mieter, in dessen Wohnung das Feuer nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgebrochen war.