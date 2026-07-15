Bungalow geht in Flammen auf: Für Hund kommt jede Hilfe zu spät

Berlin - In einer ruhigen Wohnsiedlung im Berliner Ortsteil Müggelheim ist am Mittwochmittag ein Bungalow in Flammen aufgegangen. Für einen Hund kam jede Rettung zu spät.

Erst nach rund drei Stunden hatte die Feuerwehr die Flammen endgültig unter Kontrolle. © X/Berliner Feuerwehr

Nachbarn bemerkten das Feuer und alarmierten sofort die Feuerwehr. Als die ersten Einsatzkräfte an der Krummen Lake eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Gebäude.

Menschen befanden sich glücklicherweise nicht im Haus. Für einen Hund kam jede Hilfe zu spät – das Tier konnte nur noch tot geborgen werden.

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Weil es in der Siedlung keine unmittelbare Wasserversorgung gab, mussten die Einsatzkräfte eine rund 220 Meter lange Schlauchleitung verlegen. Das Feuer hatte sich inzwischen bis in den Dachstuhl ausgebreitet.

Erst nach rund drei Stunden war der Brand unter Kontrolle. Die Einsatzstelle wurde später noch einmal überprüft, um ein erneutes Aufflammen auszuschließen.