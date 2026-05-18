Dicker Ast fällt auf Menschengruppe in Kreuzberg: Sechs Verletzte

Berlin - In Berlin-Kreuzberg sind am Sonntagabend sechs Menschen durch einen herabstürzenden Ast verletzt worden.

Die Feuerwehr ist aufgrund der Notrufe mit einem erhöhten Aufgebot zu der Unfallstelle ausgerückt. © Berliner Feuerwehr

Bei dem Vorfall auf einem Privatgrundstück in der Waldemarstraße wurden nach Abgaben der Feuerwehr eine Person schwer und fünf weitere Menschen leicht verletzt. Alle sechs mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Nach ersten Erkenntnissen fiel der dicke Ast gegen 18.20 Uhr aus etwa fünf Metern Höhe auf eine darunter sitzende Gruppe eines Kulturvereins herab.

Zu dem Zwischenfall wurden demnach mehrere Notrufe abgesetzt, in denen unter anderem von zahlreichen Betroffenen berichtet wurde, wie die Behörde weiter mitteilte.

Aufgrund dieser Meldungen sei man in der Leitstelle von einer erhöhten Anzahl von Geschädigten ausgegangen, weshalb das Einsatzstichwort "Massenanfall an Verletzten", kurz MANV, ausgegeben worden sei.

Dadurch soll gewährleistet werden, dass schon zu Beginn eines Einsatzes genügend Ressourcen zur Verfügung stehen. Auch ein Rettungshubschrauber wurde vorsorglich angefordert.