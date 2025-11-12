Chlorgas-Alarm in Wilmersdorf löst Einsatz der Feuerwehr aus

Berlin - Ein vermuteter Gefahrstoffaustritt in Berlin-Charlottenburg hat am Mittwochnachmittag die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

49 Einsatzkräfte rückten an. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Nach dem Betreten eines Betriebsraums für ein Schwimmbecken hätten zwei Personen über Übelkeit geklagt, teilte die Feuerwehr mit.

Daraufhin wurden die Einsatzkräfte gegen 15.26 Uhr in die Wilmersdorfer Straße gerufen.

Der Rettungsdienst behandelte anschließend die Leichtverletzten und brachte sie in umliegende Krankenhäuser gebracht.