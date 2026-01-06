Mitten in der eiskalten und stromlosen Nacht: Wasserrohrbruch in Zehlendorf

Berlin - Im Gebiet des Stromausfalls in Berlin-Zehlendorf ist die Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag zu einem Wasserrohrbruch gerufen worden.

Zehntausende sitzen in Berlin im Dunkeln. © Christophe Gateau/dpa

Im zweiten Stock eines Mietshauses in der Potsdamer Chaussee im Ortsteil Nikolassee seien größere Mengen Wasser ausgetreten und durch das Haus bis in den Keller gelaufen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Die Feuerwehr sei um 0.35 Uhr alarmiert worden und mit einem Löschfahrzeug im Einsatz gewesen. Man habe dann die Wasserzufuhr am Einsatzort abgestellt.