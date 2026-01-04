Feuerwehr holt Rentnerin aus Brandwohnung, doch jede Hilfe kommt zu spät

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Mitte ist am Samstagnachmittag eine 91 Jahre alte Frau ums Leben gekommen.

Von Denis Zielke

Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Mitte ist am Samstagnachmittag eine 91 Jahre alte Frau ums Leben gekommen.

Die Berliner Feuerwehr musste am Samstagnachmittag zu einem Brand in Mitte ausrücken. (Symbolbild)
Die Berliner Feuerwehr musste am Samstagnachmittag zu einem Brand in Mitte ausrücken. (Symbolbild)  © Julius-Christian Schreiner/dpa

Eine Anwohnerin habe gegen 14.40 Uhr die Feuerwehr in die Zehdenicker Straße alarmiert, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Demnach hatte sie zuvor Brandgeruch im Hausflur und Rauch aus einem Küchenfenster bemerkt.

Die Feuerwehr öffnete die Wohnung im zweiten Obergeschoss gewaltsam und löschte den Brand.

Berlin: Gas-Austritt am Wittenbergplatz: Supermarkt-Mitarbeiter reagieren sofort
Berlin Feuerwehreinsatz Gas-Austritt am Wittenbergplatz: Supermarkt-Mitarbeiter reagieren sofort

In den Räumen fanden die Einsatzkräfte den Angaben zufolge die Mieterin leblos vor und trugen sie nach draußen, wo sich ein Notarzt weiter um sie kümmerte.


Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen kam für die 91-Jährige jede Hilfe zu spät. Das LKA ermittelt zur genauen Brandursache.

Titelfoto: Julius-Christian Schreiner/dpa

Mehr zum Thema Berlin Feuerwehreinsatz: