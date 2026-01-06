Dach steht in Vollbrand - Rauchwolke zieht über die Stadt

Berlin - Im Berliner Ortsteil Tegel rückte die Feuerwehr am Dienstagmittag zu einem ehemaligen Vereinsgebäude aus, das in Vollbrand stand.

Die Rauchwolke war auch aus der Ferne zu sehen. © Feuerwehr Berlin

Als die Einsatzkräfte gegen 11 Uhr in der Berliner Straße eintrafen, stand das Dach des Gebäudes bereits in Vollbrand.

Es bestand Einsturzgefahr. Aus diesem Grund konnte der Brand im weiteren Verlauf nur noch von außen bekämpft werden.

Um alle Glutnester abzulöschen, öffnete die Feuerwehr das Dach mit einer Spezialsäge, was sehr zeitintensiv war.

Glücklicherweise war niemand im Gebäude, doch der Brand sorgte für eine weithin sichtbare Rauchwolke und unangenehme Gerüche in der Nähe der Einsatzstelle.