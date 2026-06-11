Dach brennt in Grunewald: Feuerwehr stundenlang im Einsatz
Berlin - Am Mittwochabend ist in Berlin-Grunewald ein Feuer im Dach eines viergeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäudes ausgebrochen.
Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen 18.30 Uhr an der Richard-Strauss-Straße eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Dachbereich, zudem war eine Rauchwolke weithin sichtbar.
Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, konnten sich die Bewohner des Hauses selbst aus dem Gebäude retten. Verletzte gab es demnach keine.
Die Brandbekämpfung erfolgte gleichzeitig von innen und außen. Über eine Drehleiter kam dabei ein Strahlrohr zu Einsatz, zwei weitere Strahlrohre über ein Baugerüst.
Um Glutnester aufzuspüren und die Lage aus der Luft besser beurteilen zu können, setzte die Feuerwehr auch eine Drohne mit Wärmebildfunktion ein. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich wegen der Bauweise des Dachstuhls aufwendig und dauerten mehrere Stunden.
Zusätzliche Einsatzfahrzeuge wurden nachalarmiert, um die zuerst eingesetzten Atemschutztrupps abzulösen. Gegen 22.30 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr