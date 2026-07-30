Doppelter Feueralarm: Kellerbrand und Verpuffung halten Feuerwehr auf Trab

Berlin - Gleich zwei Einsätze haben die Berliner Feuerwehr am Mittwochabend gefordert: In Reinickendorf und Lichtenrade musste sie zu Bränden in Hochhäusern ausrücken.

Am Abend kam es fast zeitgleich zu zwei Bränden in Hochhäusern. © Berliner Feuerwehr

Zuerst wurden die Retter gegen 19.14 Uhr zu einem Kellerbrand in der Seebeckstraße in Reinickendorf alarmiert, wie sie bei X mitteilten.

Unter schwerem Atemschutz gingen die Feuerwehrleute in das Gebäude vor und bekämpften die Flammen. Durch die starke Rauchentwicklung waren anschließend umfangreiche Lüftungsmaßnahmen notwendig.

Nach Abschluss der Arbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Insgesamt waren 44 Feuerwehrkräfte vor Ort.

Nur rund zwei Stunden später der nächste Großeinsatz: Gegen 21.35 Uhr meldeten Anwohner eine Verpuffung in einem Hochhaus in der Nahariyastraße in Lichtenrade.

Auch hier bestätigten die ersten eintreffenden Kräfte die Lage und leiteten umgehend die Brandbekämpfung ein. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, allerdings breitete sich Rauch im Gebäude aus. Die Feuerwehr musste die betroffenen Bereiche aufwendig belüften.