Toilettenpapier verteilt, Sportgeräte angezündet: Vandalen wüten an der John-F.-Kennedy-Schule

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Auf dem Gelände einer Schule in Berlin-Zehlendorf sind mehrere Sportgeräte angezündet worden.

Von Denis Zielke

Berlin - Auf dem Gelände der John-F.-Kennedy-Schule in Berlin-Zehlendorf sind mehrere Sportgeräte angezündet worden.

Das LKA ermittelt nach dem Einbruch zur Brandstiftung. (Symbolfoto)
Das LKA ermittelt nach dem Einbruch zur Brandstiftung. (Symbolfoto)  © Daniel Karmann/dpa

Laut Polizei bemerkte eine Mitarbeiterin der Schule das Feuer am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr. Zuvor hatte ein Passant sie darauf aufmerksam gemacht.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Täter in der Nacht zuvor in das Schulgelände am Teltower Damm ein.

Dort sollen sie einen Geräteschuppen aufgebrochen und mehrere Sportgeräte gestohlen haben.

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Anschließend legten sie diese in einer Weitsprunggrube ab und zündeten sie an.

Zudem verteilten die bislang unbekannten Täter Toilettenpapier auf dem Gelände. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa

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