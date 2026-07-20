Feueralarm auf Uni-Campus in Lankwitz: Chemielabor brennt

Berlin - In einem Chemielabor auf einem Universitätsgelände in Berlin-Lankwitz ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen

Die Feuerwehr löschte den Brand durch ein Fenster. © Berliner Feuerwehr

Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Einsatzkräfte wurden eigenen Angaben zufolge gegen 18.33 Uhr zum GeoCampus der Freien Universität Berlin in der Malteserstraße gerufen. Beim Eintreffen brannte es in einem ebenerdigen Chemielabor.

Weil zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass im Labor gelagerte Chemikalien an dem Brand beteiligt waren, alarmierte die Feuerwehr vorsorglich Spezialkräfte für Umweltgefahren.

Das Feuer konnte schnell von außen gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen war aus bislang ungeklärter Ursache ein Abfalleimer in Brand geraten.

Die Feuerwehr war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort.