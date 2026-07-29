Keller von Kirche in Prenzlauer Berg brennt: Feuerwehr mit 34 Kräften im Einsatz

Berlin - In einer Kirche im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg hat es am Dienstagnachmittag gebrannt.

Die Berliner Feuerwehr war am Dienstag in Prenzlauer Berg im Einsatz. © Berliner Feuerwehr

Wie die Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer aus noch ungeklärter Ursache gegen 14.08 Uhr im Keller des Kirchengebäudes an der Schwedter Straße aus.

Die ersten Einsatzkräfte bestätigten die Lage und begannen sogleich mit den Löscharbeiten.

Sieben Feuerwehrleute trugen Pressluftatemschutzgeräte. Der Brand konnte so schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Während der Löscharbeiten breitete sich Rauch im Kirchenschiff aus, was umfangreiche Belüftungsmaßnahmen nötig machte.