Keller von Kirche in Prenzlauer Berg brennt: Feuerwehr mit 34 Kräften im Einsatz
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Berlin - In einer Kirche im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg hat es am Dienstagnachmittag gebrannt.
Wie die Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer aus noch ungeklärter Ursache gegen 14.08 Uhr im Keller des Kirchengebäudes an der Schwedter Straße aus.
Die ersten Einsatzkräfte bestätigten die Lage und begannen sogleich mit den Löscharbeiten.
Sieben Feuerwehrleute trugen Pressluftatemschutzgeräte. Der Brand konnte so schnell unter Kontrolle gebracht werden.
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Während der Löscharbeiten breitete sich Rauch im Kirchenschiff aus, was umfangreiche Belüftungsmaßnahmen nötig machte.
Insgesamt waren 34 Einsatzkräfte vor Ort. Verletzt wurde niemand. Am Ende wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr