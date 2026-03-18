Drei Verletzte bei Wohnungsbrand in Neukölln

Berlin - Zum Glück gibt es Rauchmelder! In Neukölln musste die Feuerwehr am Dienstagabend (gegen 20.51 Uhr) zu einem Wohnungsbrand im vierten Stock ausrücken. Insgesamt wurden drei Menschen verletzt.

Die Feuerwehr war mit 60 Einsatzkräften vor Ort. © Berliner Feuerwehr

Schon beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute in der Böhmischen Straße war klar: Hier brennt's. Die Rauchmelder waren nicht zu überhören, der dichte Rauch aus den Fenstern wiederum nicht zu übersehen.

Ein Ausbreiten des Feuers konnte jedoch durch das schnelle Eingreifen verhindert werden, teilte die Feuerwehr mit.

Eine Person konnte sich mit leichten Verletzungen aus der Wohnung retten, zwei weitere wurden von der Feuerwehr ins Freie gebracht – im einen Fall mit schweren, im anderen mit leichten Verletzungen.