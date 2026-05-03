Großeinsatz in Plattenbau: Mehrere Kellerverschläge in Flammen

Berlin - In einem Mehrfamilienhaus an der Vincent-van-Gogh-Straße in Neu-Hohenschönhausen ist am Sonntagnachmittag ein Kellerbrand ausgebrochen.

Das Feuer hat sich in mehreren Kellerverschlägen ausgebreitet. © Thomas Peise

Gegen 13.22 Uhr wurden die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen drang bereits dichter, schwarzer Rauch aus den Kellerfenstern. In dem Gebäude brannten mehrere Kellerverschläge.

Mit Atemschutzmasken gingen die Feuerwehrleute in den Keller, um die Flammen zu löschen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden zusätzliche Einsatzkräfte angefordert.

Die Bewohner konnten sich rechtzeitig und unverletzt ins Freie retten. Das Haus wurde vorsorglich kontrolliert, um weitere Gefahren in den Wohnungen auszuschließen.

Zwischenzeitlich wird die Vincent-van-Gogh-Straße in beide Richtungen gesperrt. Insgesamt sind rund 65 Einsatzkräfte vor Ort, darunter mehrere Löschfahrzeuge, Drehleitern sowie Rettungswagen und Notarzt.