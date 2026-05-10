Ladengeschäft in Neukölln fängt Feuer: Bewohner retten sich selbst

Berlin - In Berlin-Neukölln hat am frühen Morgen (gegen 5.15 Uhr) ein Ladengeschäft im Erdgeschoss in einem Wohn- und Geschäftsgebäude gebrannt.

Die Bewohner konnten sich selber in Sicherheit bringen. © Feuerwehr Berlin

Die rund 20 Anwohner hätten sich unverletzt selbst in Sicherheit gebracht, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Zuvor war die Rede von rund 50 Menschen, die laut Polizei evakuiert wurden.

Während des Einsatzes an dem fünfstöckigen Gebäude in der Kirchhofstraße wurden die Anwohner demnach in einem Bus der Verkehrsbetriebe betreut.

Die Feuerwehr war mit 40 Kräften im Einsatz.

Der Einsatz der Feuerwehr war demnach gegen 7.30 Uhr beendet, die Bewohner des Hauses konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.