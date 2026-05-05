Kabelbrand an der Staatsbibliothek: Spezialkräfte im Einsatz

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Am Dienstagvormittag hat ein Brand an der Berliner Staatsbibliothek zu Berlin in Tiergarten einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Von Christoph Carsten

Berlin - Am Dienstagvormittag hat ein Brand an der Berliner Staatsbibliothek in Tiergarten einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Bei der Erkundung stellten die Einsatzkräfte einen Kabelbrand fest.
Bei der Erkundung stellten die Einsatzkräfte einen Kabelbrand fest.  © Berliner Feuerwehr

Die Feuerwehr wurde gegen 9.14 Uhr alarmiert, weil Rauch vom Dach des Eingangsfoyers an der Potsdamer Straße aufstieg.

Wegen der besonderen Bedeutung der Einrichtung und der dort gelagerten Sachwerte wurde ein "Kulturgut"-Einsatz ausgerufen, um Spezialkräfte und besondere Ausrüstung rasch an die Einsatzstelle zu bringen.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Kabelbrand an einer Begleitheizung zur Enteisung eines Fallrohrs auf dem Vordach den Rauch verursacht hatte.

Berlin: Großeinsatz der Feuerwehr in Buckow: Einfamilienhaus steht in Flammen
Berlin Feuerwehreinsatz Großeinsatz der Feuerwehr in Buckow: Einfamilienhaus steht in Flammen

Das Feuer wurde mit einem Kleinlöschgerät schnell gelöscht, bereits um 9.55 Uhr war die Einsatzstelle unter Kontrolle.

Die Feuerwehr war mit insgesamt 54 Kräften im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Auch die Spezialkräfte des technischen Dienstes mussten nicht eingreifen.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr

Mehr zum Thema Berlin Feuerwehreinsatz: