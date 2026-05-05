Kabelbrand an der Staatsbibliothek: Spezialkräfte im Einsatz

Berlin - Am Dienstagvormittag hat ein Brand an der Berliner Staatsbibliothek in Tiergarten einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Bei der Erkundung stellten die Einsatzkräfte einen Kabelbrand fest. © Berliner Feuerwehr

Die Feuerwehr wurde gegen 9.14 Uhr alarmiert, weil Rauch vom Dach des Eingangsfoyers an der Potsdamer Straße aufstieg.

Wegen der besonderen Bedeutung der Einrichtung und der dort gelagerten Sachwerte wurde ein "Kulturgut"-Einsatz ausgerufen, um Spezialkräfte und besondere Ausrüstung rasch an die Einsatzstelle zu bringen.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Kabelbrand an einer Begleitheizung zur Enteisung eines Fallrohrs auf dem Vordach den Rauch verursacht hatte.

Das Feuer wurde mit einem Kleinlöschgerät schnell gelöscht, bereits um 9.55 Uhr war die Einsatzstelle unter Kontrolle.