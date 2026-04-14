Ehemaliger Supermarkt in Flammen: Feuerwehr rückt in Buckow an

Berlin - In Berlin-Buckow hat ein früherer Supermarkt lichterloh gebrannt.

60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. © Berliner Feuerwehr

Wie ein Feuerwehrsprecher des Lagedienstes auf Anfrage von TAG24 sagte, wurden die Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag gegen 15.42 Uhr in den Mollnerweg alarmiert.

Das Gebäude auf dem 800 Qudratmeter großen Gelände habe zunächst "in voller Ausdehnung" gebrannt, informierte der Sprecher weiter. Neben dem Inneren sei auch das Dach betroffen gewesen.

Zur Bekämpfung der Flammen kamen auch zwei Drehleitern zum Einsatz.

Die Feuerwehr warnte Anwohner vor Rauchgasen und ruft dazu auf, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Im Umkreis befinden sich demnach mehrere Hochhäuser.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Feuerwehr war den Angaben zufolge mit 60 Kräften und mehreren Fahrzeugen vor Ort im Einsatz, um das Feuer in dem etwa 15 mal 20 Meter großen Gebäude mit Flachdach zu löschen.

