Ein Toter bei Unfall in Zehlendorf: Transporter kracht mit Smart zusammen

Berlin - In der Clayallee in Berlin -Zehlendorf kam es am Mittwoch zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Nach dem Zusammenstoß steht der Transporter quer auf den Schienen. © --/Feuerwehr Berlin

Wie die Polizei auf Instagram bekannt gab, war ein 39-Jähriger Fahrer eines Kleintransporters zuvor bereits in einen Unfall an der Kreuzung Clayallee/Ecke Dohnenstieg verwickelt. Anschließend flüchtete der Mann mit hoher Geschwindigkeit.

Zwischen der Clayallee und der Riemeisterstraße krachte der Transporter schließlich mit einem Smart zusammen. Die 43-jährige Fahrerin verlor dadurch die Kontrolle über ihr Auto, prallte gegen einen Laternenmast und wurde gemeinsam mit ihrem dreijährigen Kind verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der 39-Jährige Fahrer des Transporters verlor ebenfalls die Kontrolle, fuhr auf eine Mittelinsel und riss dabei mehrere Zäune um.