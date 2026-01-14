Ein Toter bei Unfall in Zehlendorf: Transporter kracht mit Smart zusammen
Berlin - In der Clayallee in Berlin-Zehlendorf kam es am Mittwoch zu einem tödlichen Verkehrsunfall.
Wie die Polizei auf Instagram bekannt gab, war ein 39-Jähriger Fahrer eines Kleintransporters zuvor bereits in einen Unfall an der Kreuzung Clayallee/Ecke Dohnenstieg verwickelt. Anschließend flüchtete der Mann mit hoher Geschwindigkeit.
Zwischen der Clayallee und der Riemeisterstraße krachte der Transporter schließlich mit einem Smart zusammen. Die 43-jährige Fahrerin verlor dadurch die Kontrolle über ihr Auto, prallte gegen einen Laternenmast und wurde gemeinsam mit ihrem dreijährigen Kind verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Der 39-Jährige Fahrer des Transporters verlor ebenfalls die Kontrolle, fuhr auf eine Mittelinsel und riss dabei mehrere Zäune um.
Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt. Einsatzkräfte befreiten ihn und mussten ihn bereits auf dem Weg ins Krankenhaus reanimieren. Trotz einer Notoperation verstarb er wenig später.
Mehrere Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber sowie zahlreiche Kräfte der Berliner Feuerwehr waren im Einsatz. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und übergab sie anschließend an das Verkehrsunfallkommando der Polizei Berlin, das die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Derzeit wird geprüft, ob der 39-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand.
Erstmeldung vom 14. Januar, 17.35 Uhr; letzte Aktualisierung 20.57 Uhr.
Titelfoto: --/Feuerwehr Berlin