Erst ein Knall, dann Feuer: Sporthalle im Märkischen Viertel brennt

Berlin - Feuer im Märkischen Viertel in Berlin : Dort ist am Samstagabend in einer Sporthalle ein Brand ausgebrochen, der Schaden ist hoch.

Die Berliner Feuerwehr war am Samstag im Märkischen Viertel im Einsatz. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Wie die Polizei berichtete, hörte eine Passantin gegen 18 Uhr einen Knall an dem Schulgebäude am Senftenberger Ring und verständigte daraufhin die Feuerwehr.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stiegen bereits schwarze Rauchschwaden aus den Fenstern der Halle auf.

Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand. Die Sporthalle wurde jedoch erheblich beschädigt.