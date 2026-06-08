Erst ein Knall, dann Feuer: Sporthalle im Märkischen Viertel brennt
Berlin - Feuer im Märkischen Viertel in Berlin: Dort ist am Samstagabend in einer Sporthalle ein Brand ausgebrochen, der Schaden ist hoch.
Wie die Polizei berichtete, hörte eine Passantin gegen 18 Uhr einen Knall an dem Schulgebäude am Senftenberger Ring und verständigte daraufhin die Feuerwehr.
Als die Einsatzkräfte eintrafen, stiegen bereits schwarze Rauchschwaden aus den Fenstern der Halle auf.
Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand. Die Sporthalle wurde jedoch erheblich beschädigt.
Für die Dauer der Löscharbeiten war der Senftenberger Ring zwischen Wesendorfer Straße und Calauer Straße für rund zwei Stunden gesperrt. Auch die BVG-Linie 122 war davon betroffen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa