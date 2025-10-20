Explosion in Neuköllner Wohnhaus: Eine Frau tot, Kinder unter den Verletzten

Berlin - Bei einer Verpuffung in einem Einfamilienhaus in Berlin-Neukölln i st eine Frau ums Leben gekommen – weitere acht Menschen in dem Gebäude wurden verletzt.

In diesem Wohnhaus in Berlin-Neukölln kam es am Montagabend zu der verheerenden Explosion. © Julius-Christian Schreiner/dpa

Die Verpuffung sei wohl vom Kamin im Wohnzimmer ausgegangen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Es gebe starke Schäden am Haus, unter anderem seien Fenster zerstört worden – das Gebäude sei aber nicht eingestürzt.

Eine Frau sei noch am Einsatzort im Ortsteil Buckow gestorben, sagte der Sprecher. Unter den acht Verletzten seien vier Kinder und vier Erwachsene.

Ein Kind und ein Erwachsener erlitten den Angaben zufolge schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Alle acht Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht.

Zur Ursache der Verpuffung am Montagabend konnte der Sprecher keine Angaben machen. Die Polizei ermittelt.