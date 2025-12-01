Feuer am U-Bahnhof Schlossstraße: So geht es jetzt weiter

Nach dem Feuer am Berliner U-Bahnhof Schloßstraße müssen sich Fahrgäste auf der U-Bahnlinie U9 weiter auf Einschränkungen einstellen.

Von Lukas Dubro

Die Feuerwehr war am Freitag mit einem Großaufgebot vor Ort.  © Marion Van Der Kraats/dpa

Die Brandschäden an den Kabeltrassen sind so enorm, dass die U9 zwischen Bundesplatz und Rathaus Steglitz weiterhin unterbrochen bleiben muss, wie die BVG mitteilte. Das habe demnach eine Prüfung von Fach- und Sicherheitsexperten des Unternehmens ergeben.

Für die kommenden Tage wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, der zwischen der U-Bahnstation Berliner Straße und dem S-Bahnhof Feuerbachstraße verkehrt.

Folgende Bahnhöfe werden von den Bussen angefahren: Bundesplatz, Friedrich-Wilhelm-Platz und Walther-Schreiber-Platz.

Wegen einer Rauchentwicklung war die Feuerwehr am Freitagnachmittag zu einem Großeinsatz ausgerückt. Nach Angaben der Feuerwehr gingen die Einsatzkräfte mit Atemschutzgeräten in die U-Bahnstation, um den Brand zu löschen.

Um 17 Uhr war der Brand gelöscht. Die Polizei ermittelt weiter nach der Brandursache. Die Ermittlungen laufen wegen fahrlässiger Brandstiftung.

