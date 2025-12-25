Feuer an Heiligabend ausgebrochen: Mensch in Lebensgefahr

Berlin - Bei einem Wohnungsbrand am Heiligabend ist in Berlin-Halensee ein Mensch lebensbedrohlich verletzt worden.

32 Feuerwehrleute rückten an. © Berliner Feuerwehr

Nach Angaben der Feuerwehr brach das Feuer gegen 18.03 Uhr im vierten Obergeschoss eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses in der Nestorstraße aus.

Einsatzkräfte konnten verhindern, dass sich die Flammen weiter ausbreiteten und sich Rauch entwickelte.

Einige Bewohner mussten vorübergehend ihre Wohnungen verlassen, konnten jedoch nach Abschluss der Maßnahmen zurückkehren.

Die Feuerwehr habe eine lebensbedrohlich verletzte Person in der Brandwohnung entdeckt und sie aus dem Gebäude gebracht, hieß es weiter. Ein Notarzt kümmerte sich vor Ort um sie. Rettungskräfte brachten sie anschließend in ein Krankenhaus.