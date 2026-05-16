Wohnungsbrand in Hellersdorf: Zwei Menschen aus Flammen gerettet

Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Hellersdorf sind zwei Menschen leicht verletzt worden.

44 Feuerwehrleute rückten an. © Berliner Feuerwehr

Nach Angaben der Feuerwehr wurde am Freitagabend gegen 20.10 Uhr ein Feuer in einer Wohnung am Naumburger Ring gemeldet.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand bereits ein Zimmer der Wohnung im zweiten Obergeschoss eines fünfstöckigen Mehrfamilienhauses in Flammen. Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung ein und rettete die Bewohner

Eine Person konnte sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst in Sicherheit bringen. Einsatzkräfte retteten zwei weitere Menschen aus der Wohnung.

Die zwei Bewohner erlitten leichte Verletzungen.