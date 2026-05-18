Mountainbiker verunglückt am Teufelsberg: Hubschrauber muss ihn bergen

Berlin - Dramatischer Rettungseinsatz in Berlin-Grunewald : Am Sonntagnachmittag ist ein Mann bei einem Fahrradsturz schwer verletzt worden.

Ein Notarzt hat sich von einem Helikopter aus zur Unfallstelle abgeseilt. © Berliner Feuerwehr

Da der Mountainbiker in unwegsamen Gelände am Teufelsberg gestürzt war, musste er mithilfe einer Rettungswinde von einem Hubschrauber geborgen und ins Krankenhaus geflogen werden, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der Schwerverletzte war zuvor mit seinem Freund auf der Teufelsseechaussee unterwegs und kam gegen 16 Uhr aus bislang unbekanntem Grund auf der hiesigen Mountainbike-Strecke zu Sturz.

Sein Begleiter alarmierte die Einsatzkräfte und führte sie zu der tief im Wald gelegenen Unfallstelle. Aufgrund des schwer zugänglichen Areals konnten die Einsatzfahrzeuge nicht bis dorthin vordringen, sodass die Rettungskräfte etwa 300 Meter zu Fuß und teilweise bergan zurücklegen mussten.

Für die weitere Behandlung vor Ort seilte sich ein Notarzt von dem angeforderten Rettungshubschrauber ab. Erst als der Verletzte stabilisiert war, wurde er in Begleitung des Arztes ausgeflogen.