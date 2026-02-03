Feuer auf Gewerbegelände in Friedrichshain ausgebrochen
Berlin - Auf einem Gewerbegelände in Berlin-Friedrichshain ist ein rund 50 Quadratmeter großer Anbau in Brand geraten.
Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge am Dienstagnachmittag gegen 15.23 Uhr zum Markgrafendamm alarmiert.
In dem Gebäude lagerten demnach mehrere Druckgasbehälter, von denen Einsatzkräfte bereits einige in Sicherheit brachten.
Gelöscht wurde von außen. Unter anderem kam dabei eine Drehleiter zum Einsatz.
Berlin Feuerwehreinsatz Toter an Baggersee gefunden: Eisretter in einer Woche mehrfach im Einsatz
Ob Menschen verletzt wurden, war zunächst offen.
Die Feuerwehr war laut Mitteilung mit 34 Kräften vor Ort. Der Markgrafendamm ist derzeit auf Höhe der Laskerstraße gesperrt.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr