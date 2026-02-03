Feuer auf Gewerbegelände in Friedrichshain ausgebrochen

Berlin - Auf einem Gewerbegelände in Berlin-Friedrichshain ist ein rund 50 Quadratmeter großer Anbau in Brand geraten.

34 Feuerwehrleute rückten an. © Berliner Feuerwehr

Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge am Dienstagnachmittag gegen 15.23 Uhr zum Markgrafendamm alarmiert.

In dem Gebäude lagerten demnach mehrere Druckgasbehälter, von denen Einsatzkräfte bereits einige in Sicherheit brachten.

Gelöscht wurde von außen. Unter anderem kam dabei eine Drehleiter zum Einsatz.

Ob Menschen verletzt wurden, war zunächst offen.