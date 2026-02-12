Feuer-Drama in Friedrichsfelde: Kind stirbt bei Hochhaus-Brand

Tragödie in Berlin-Friedrichsfelde: Bei einem Hochhaus-Brand ist am Mittwochabend ein Kind ums Leben gekommen.

Von Christoph Carsten

Berlin - Tragödie in Berlin-Friedrichsfelde: Bei einem Hochhaus-Brand ist am Mittwochabend ein Kind ums Leben gekommen.

Das verheerende Feuer brach in der dritten Etage des 20-geschossigen Hochhauses aus.
Das verheerende Feuer brach in der dritten Etage des 20-geschossigen Hochhauses aus.

Wie die Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer gegen 19.56 Uhr in einer Wohnung im dritten Obergeschoss des Gebäudes an der Dolgenseestraße aus. Es kam zu einer massiven Rauchentwicklung im gesamten Haus.

Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten rund 70 Personen und brachten sie in Sicherheit.

Drei Bewohner – eine Erwachsene und zwei Kinder – mussten reanimiert und in Krankenhäuser gebracht werden. Eines der Kinder erlag später seinen schweren Verletzungen. Insgesamt landeten acht Personen in der Klinik.

Mehr als 150 Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz: 20 Trupps mit Atemschutz löschten von innen und außen. 60 Wohnungen in dem stark verrauchten Gebäude wurden kontrolliert. Etwa 20 Wohnungen sind nach dem Feuer unbewohnbar – das Bezirksamt richtete eine Notunterkunft in einer Turnhalle in der Nähe ein.

150 Feuerwehrleute waren im Dauereinsatz.
150 Feuerwehrleute waren im Dauereinsatz.

Auch eine Einheit für die Bewältigung eines Massenanfalls für Verletzte war vor Ort. Um die Angehörigen der Verletzten kümmerte sich ein Team der Psychosozialen Notfallversorgung. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Titelfoto: Annette Riedl/dpa

