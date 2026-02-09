Feuer in Einfamilienhaus – Bewohner schwer verletzt
Berlin - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Berliner Norden wurde eine Person schwer verletzt.
Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte es am Montag gegen 11.20 Uhr in der Zitherstrasse in Französisch-Buchholz.
Das Erdgeschoss des Einfamilienhauses stand demnach in Flammen.
Ein Bewohner bemerkte das Feuer und alarmierte selbst die Einsatzkräfte.
Als die Feuerwehr eintraf, fanden sie die Person schwer verletzt vor. Sie wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht.
Die Löscharbeiten wurden umgehend eingeleitet. Nach ungefähr einer Stunde waren die Flammen gelöscht. Zurzeit finden noch Nachlöscharbeiten statt.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr