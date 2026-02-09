Feuer in Einfamilienhaus – Bewohner schwer verletzt

Berlin - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Berliner Norden wurde eine Person schwer verletzt.

Die Feuerwehr war mit rund 50 Kräften im Einsatz. © Berliner Feuerwehr

Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte es am Montag gegen 11.20 Uhr in der Zitherstrasse in Französisch-Buchholz.

Das Erdgeschoss des Einfamilienhauses stand demnach in Flammen.

Ein Bewohner bemerkte das Feuer und alarmierte selbst die Einsatzkräfte.

Als die Feuerwehr eintraf, fanden sie die Person schwer verletzt vor. Sie wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht.