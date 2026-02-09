Mehrere Autos im Falkenhagener Feld abgefackelt

Berlin - Früher Morgen, lodernde Flammen im Nordwesten der Hauptstadt: In Berlin-Spandau sind am Montag mehrere Autos vollständig ausgebrannt.

Als die Feuerwehr eintraf, brannten die Autos bereits lichterloh. © Julian Stähle

Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein 40 Jahre alter Zeuge gegen 4 Uhr im Ortsteil Falkenhagener Feld ein Feuer und alarmierte sofort die Feuerwehr.

In der Straße "Flurende" standen zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Fahrzeuge in Brand. Trotz des schnellen Einsatzes der Einsatzkräfte brannten drei Autos – ein VW, ein Mercedes-Benz und ein Audi – vollständig aus.

Das Feuer griff laut Polizei außerdem auf fünf weitere, geparkte Fahrzeuge über und beschädigte diese. Verletzt wurde niemand.