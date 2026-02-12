Feuer-Drama in Friedrichsfelde: Säugling stirbt bei Hochhaus-Brand
Berlin - Tragödie in Berlin-Friedrichsfelde: Bei einem Hochhaus-Brand ist am Mittwochabend ein neun Monate alter Säugling ums Leben gekommen.
Wie die Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer gegen 19.56 Uhr in einer Wohnung im dritten Obergeschoss des Gebäudes an der Dolgenseestraße aus. Es kam zu einer massiven Rauchentwicklung im gesamten Haus.
Ein Portier hörte laut Polizei kurz darauf einen ausgelösten Brandmelder und verständigte die Feuerwehr. Einsatzkräfte fanden eine 26-jährige Anwohnerin und ihre beiden Kinder (9 Monate und fünf Jahre) bewusstlos im Hausflur.
Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche verstarb der Säugling. Seine Mutter und sein Bruder befinden sich den Angaben nach weiter in einem kritischen Zustand.
Einsatzkräfte retteten rund 70 Personen und brachten sie in Sicherheit. Insgesamt landeten nach Angaben der Feuerwehr acht Personen in der Klinik.
Darunter befand sich auch der 75-jährige Mieter, in dessen Wohnung das Feuer nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgebrochen war.
Nach tödlichem Brand in Friedrichsfelde: Etliche Wohnungen unbewohnbar
Mehr als 150 Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz: 20 Trupps mit Atemschutz löschten von innen und außen. 60 Wohnungen in dem stark verrauchten Gebäude wurden kontrolliert.
Etwa 20 Wohnungen sind nach dem Feuer unbewohnbar – das Bezirksamt richtete eine Notunterkunft in einer Turnhalle in der Nähe ein.
Auch eine Einheit für die Bewältigung eines Massenanfalls für Verletzte war vor Ort. Um die Angehörigen der Verletzten kümmerte sich ein Team der Psychosozialen Notfallversorgung. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.
Erstmeldung um 7.05 Uhr, zuletzt aktualisiert um 13.55 Uhr.
Titelfoto: Annette Riedl/dpa