Feueralarm in Wilhelmstadt: Mann flieht schwer verletzt aus brennender Wohnung

Berlin - In Berlin-Wilhelmstadt ist in einem Mehrfamilienhaus ein Zimmer in Brand geraten. Eine Person konnte sich schwer verletzt ins Freie retten.

Die Feuerwehrkräfte mussten alle Wohnungen des Hauses kontrollieren. © Berliner Feuerwehr

Laut der Feuerwehr gerieten in dem Haus in der Gatower Straße gegen 6 Uhr Einrichtungsgegenstände im ersten Obergeschoss in Brand.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich ein Bewohner der Brandwohnung bereits eigenständig in Sicherheit gebracht. Nach einer notärztlichen Sichtung wurde er schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Da Rauch in den Treppenraum zog, kontrollierte die Feuerwehr mehrere Wohnungen.

Während der Kontroll- und Lüftungsarbeiten wurden die Hausbewohner an der Einsatzstelle betreut.