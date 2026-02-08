Sportboot läuft voll - 1000 Liter Diesel drohen, ins Wasser zu laufen

Die Feuerwehr musste zum Hafen von Friedrichshagen ausrücken, weil ein Sportboot voll Wasser lief.

Von Laura Voigt

Die Feuerwehr war mit 38 Kräften im Einsatz.
Die Feuerwehr war mit 38 Kräften im Einsatz.  © Berliner Feuerwehr

Das etwa 15 Meter lange Boot drohte, aufgrund des Wassereinbruchs zu sinken.

An Bord befanden sich keine Personen, jedoch rund 1000 Liter Dieselkraftstoff, die bei einem Untergang ins Wasser geraten wären.

Zwei Tauchpumpen sorgten dafür, dass das eingedrungene Wasser abgepumpt und das Boot wieder stabilisiert werden konnte.

Die Ursache der Havarie war ein Kühlschlauch, über den das eindringende Wasser gestoppt werden konnte.

Nachdem die Feuerwehr ihre Arbeiten abgeschlossen hatte, übergab sie die Einsatzstelle an die Wasserschutzpolizei und den Besitzer des Bootes.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr

