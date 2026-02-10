Feuer in Lichtenberger Hochhaus: Zwei Menschen leicht verletzt
Berlin - Ein Wohnungsbrand in einem Hochhaus an der Frankfurter Allee hat am Dienstagnachmittag einen Großeinsatz der Berliner Feuerwehr ausgelöst.
Gegen 16.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte nach Lichtenberg alarmiert.
Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus den Fenstern, weshalb weitere Einsatzkräfte nachgefordert wurden.
Zwei Menschen erlitten bei dem Brand leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst vor Ort untersucht, mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden.
Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte ausgerückt. Die Nachlöscharbeiten dauerten am späten Nachmittag noch an. Zur Brandursache und zur Höhe des Schadens gab es zunächst keine Angaben.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr