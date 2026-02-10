Feuer in Lichtenberger Hochhaus: Zwei Menschen leicht verletzt

Berlin - Ein Wohnungsbrand in einem Hochhaus an der Frankfurter Allee hat am Dienstagnachmittag einen Großeinsatz der Berliner Feuerwehr ausgelöst.

In einem 21-geschossigen Wohngebäude stand eine Wohnung im 15. Obergeschoss in Flammen. © Berliner Feuerwehr

Gegen 16.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte nach Lichtenberg alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus den Fenstern, weshalb weitere Einsatzkräfte nachgefordert wurden.

Zwei Menschen erlitten bei dem Brand leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst vor Ort untersucht, mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden.