Feuer in Mehrfamilienhaus in Johannisthal: Eine verletzte Person

Berlin - Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Johannisthal ist ein Mensch leicht verletzt geworden.

Rauch drang aus der Brandwohnung. © Berliner Feuerwehr

Das Feuer sei am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr im Erdgeschoss eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses aus, teilte die Feuerwehr mit.

Der Bewohner der betroffenen Wohnung bemerkte die Flammen rechtzeitig und konnte sich noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte ins Freie retten. Vier weitere Hausbewohner verließen ebenfalls ohne weitere Hilfe das Gebäude. Im Verlauf des Einsatzes brachten Feuerwehrleute zudem vier weitere Menschen mit Fluchthauben über das Treppenhaus nach draußen.

Der Bewohner der Brandwohnung erlitt leichte Verletzungen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die übrigen acht Betroffenen wurden vor Ort untersucht und blieben unverletzt.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und verhindern, dass die Flammen auf andere Wohnungen übergriffen. Anschließend wurden die betroffenen Bereiche gelüftet.