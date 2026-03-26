Feuer in Neukölln: Mehrere Menschen vermisst

Berlin - Großeinsatz in der Sanderstraße! Die Feuerwehr kämpft derzeit gegen ein Feuer, das sich schnell ausbreitete.

Die Feuerwehr ist in Neukölln im Großeinsatz. (Symbolfoto) © Paul Zinken/dpa

Schon bei ihrem Eintreffen zeigte sich die Lage als ernst, weitere Kräfte wurden sofort nachalarmiert.

Mehrere Personen werden aktuell vom Rettungsdienst betreut, einige Menschen gelten noch als vermisst.