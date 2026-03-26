Feuer in Neukölln: Mehrere Menschen vermisst
Berlin - Großeinsatz in der Sanderstraße! Die Feuerwehr kämpft derzeit gegen ein Feuer, das sich schnell ausbreitete.
Schon bei ihrem Eintreffen zeigte sich die Lage als ernst, weitere Kräfte wurden sofort nachalarmiert.
Mehrere Personen werden aktuell vom Rettungsdienst betreut, einige Menschen gelten noch als vermisst.
Die Einsatzgruppe für Massenunfälle ist vor Ort, um zu helfen. Die Anwohner werden gebeten, die Gegend zu meiden. Updates folgen.
Titelfoto: Paul Zinken/dpa