Mitten auf der A100: Transporter geht in Flammen auf
Berlin - Ein Kleintransporter ist am Freitagmittag auf der Stadtautobahn in Berlin vollständig ausgebrannt.
Den Angaben der Feuerwehr zufolge geriet das Fahrzeug gege 13.38 Uhr auf der A100 zwischen den Anschlussstellen Kurfürstendamm und Hohenzollerndamm im Ortsteil Schmargendorf in Brand.
Einsatzkräfte löschen sofort den Transporter. Auch um auslaufende und brennende Betriebsstoffe auf der Fahrbahn kümmerten sie sich.
Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.
Während der Löscharbeiten und für die Dauer der anschließenden Aufräumarbeiten musste die Autobahn vorübergehend vollständig gesperrt werden.
Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei und die Autobahnmeisterei übergeben. Diese beseitigen die Schäden und ermitteln zur Brandursache. Insgesamt waren 14 Einsatzkräfte vor Ort.
Titelfoto: Berliner Feuerwehr