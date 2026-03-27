Mitten auf der A100: Transporter geht in Flammen auf

Berlin - Ein Kleintransporter ist am Freitagmittag auf der Stadtautobahn in Berlin vollständig ausgebrannt.

Der Transporter brannte lichterloh. © Berliner Feuerwehr

Den Angaben der Feuerwehr zufolge geriet das Fahrzeug gege 13.38 Uhr auf der A100 zwischen den Anschlussstellen Kurfürstendamm und Hohenzollerndamm im Ortsteil Schmargendorf in Brand.

Einsatzkräfte löschen sofort den Transporter. Auch um auslaufende und brennende Betriebsstoffe auf der Fahrbahn kümmerten sie sich.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Während der Löscharbeiten und für die Dauer der anschließenden Aufräumarbeiten musste die Autobahn vorübergehend vollständig gesperrt werden.